厚生労働省は６日、中央最低賃金審議会（厚労相の諮問機関）を開き、最低賃金の引き上げ目安額を示す際の都道府県ごとのランク分けを見直すことを決めた。現行の４区分を３区分に再編し、中間層を増やすことなどで格差の是正を目指す。夏に始まる今年度の審議から適用する方針だ。