「びんずるに恨み」 木像窃盗、逮捕の男供述―長野県警
2023年04月06日12時37分
長野市の善光寺にある「びんずる尊者」の木像が一時盗難にあった事件で、窃盗容疑で逮捕された森本晋太郎容疑者（３４）＝熊本県御船町御船＝が、「びんずるに恨みがあった」という趣旨の供述をしていることが６日、捜査関係者への取材で分かった。長野県警が詳しい動機を調べている。
「びんずるに恨み」 木像窃盗、逮捕の男供述―長野県警
2023年04月06日12時37分
長野市の善光寺にある「びんずる尊者」の木像が一時盗難にあった事件で、窃盗容疑で逮捕された森本晋太郎容疑者（３４）＝熊本県御船町御船＝が、「びんずるに恨みがあった」という趣旨の供述をしていることが６日、捜査関係者への取材で分かった。長野県警が詳しい動機を調べている。
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