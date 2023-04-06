化学品の製造販売を手掛ける南海化学（大阪市西区、菅野秀夫社長）が２０日、東証スタンダード市場に上場する。第三者割当増資を含む調達資金約１０億７９００万円は、同社が保有する工場での新設備設置のための工事費用や、連結子会社への投融資資金に充てる。