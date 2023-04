DULUTH, Ga.--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- AGCO Corporation は本日、Bosch BASF Smart Farming とともに、Fendt Rogator 噴霧器に スマート・スプレー技術を統合して商品化し、追加の新機能を共同開発することを発表しました。

Fendt Rogator 665 using the Smart Spraying Solution targeted spraying in a green-on-brown trial application. (Photo: Business Wire)