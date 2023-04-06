北朝鮮ミサイル計画「劇的加速」 暗号資産の窃取対策要請―国連報告書
2023年04月06日10時38分
【ニューヨーク時事】対北朝鮮制裁決議の履行状況を調べる国連安全保障理事会の制裁委員会の専門家パネルは５日、年次報告書を公表した。北朝鮮による弾道ミサイル計画が「劇的に加速している」と警告したほか、暗号資産（仮想通貨）の窃取阻止に向け、関係当局にセキュリティー強化を促した。
北朝鮮ミサイル計画「劇的加速」 暗号資産の窃取対策要請―国連…
2023年04月06日10時38分
【ニューヨーク時事】対北朝鮮制裁決議の履行状況を調べる国連安全保障理事会の制裁委員会の専門家パネルは５日、年次報告書を公表した。北朝鮮による弾道ミサイル計画が「劇的に加速している」と警告したほか、暗号資産（仮想通貨）の窃取阻止に向け、関係当局にセキュリティー強化を促した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル