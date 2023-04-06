ユキヒョウの赤ちゃん誕生 石川県能美市〔地域〕
2023年04月06日10時27分
石川県能美市のいしかわ動物園でユキヒョウの赤ちゃんが誕生した。園内でユキヒョウが誕生するのは初めて。一般公開時期は未定だが、公開後に名前を募集する。
赤ちゃんは父親スカイ（１１歳）と母親ジーマ（１２歳）の子。３月３１日に生まれ、現在は母乳を飲んで元気に成長している。
ユキヒョウは中央アジアの山岳地域に生息する絶滅危惧種で、日本動物園水族館協会は繁殖計画を推進している。
ユキヒョウの赤ちゃん誕生 石川県能美市〔地域〕
2023年04月06日10時27分
石川県能美市のいしかわ動物園でユキヒョウの赤ちゃんが誕生した。園内でユキヒョウが誕生するのは初めて。一般公開時期は未定だが、公開後に名前を募集する。
赤ちゃんは父親スカイ（１１歳）と母親ジーマ（１２歳）の子。３月３１日に生まれ、現在は母乳を飲んで元気に成長している。
ユキヒョウは中央アジアの山岳地域に生息する絶滅危惧種で、日本動物園水族館協会は繁殖計画を推進している。
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