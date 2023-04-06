ロシア発の闇サイト摘発 サイバー機密販売―米英欧
2023年04月06日09時51分
【ワシントン時事】米連邦捜査局（ＦＢＩ）は５日、英国やカナダ、欧州連合（ＥＵ）などと共に、ハッキングで盗まれた銀行口座の番号やパスワードを含む機密情報を販売する世界最大級の闇サイト「ジェネシス」を摘発したと発表した。ロシア発の同サイトは国際犯罪の温床となっており、サイバー攻撃の拡大阻止に向けて西側諸国が結束を示した形だ。
ロシア発の闇サイト摘発 サイバー機密販売―米英欧
2023年04月06日09時51分
【ワシントン時事】米連邦捜査局（ＦＢＩ）は５日、英国やカナダ、欧州連合（ＥＵ）などと共に、ハッキングで盗まれた銀行口座の番号やパスワードを含む機密情報を販売する世界最大級の闇サイト「ジェネシス」を摘発したと発表した。ロシア発の同サイトは国際犯罪の温床となっており、サイバー攻撃の拡大阻止に向けて西側諸国が結束を示した形だ。
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ウォール・ストリート・ジャーナル