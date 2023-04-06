首相動静（４月６日）
2023年04月06日09時42分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時５９分、公邸発。同９時、官邸着。
午前９時１分から同２１分まで、根本匠自民党岸田派事務総長。
首相動静（４月６日）
2023年04月06日09時42分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時５９分、公邸発。同９時、官邸着。
午前９時１分から同２１分まで、根本匠自民党岸田派事務総長。
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