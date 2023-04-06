ＮＹダウ、反発
2023年04月06日06時25分
【ニューヨーク時事】５日のニューヨーク株式相場は、景気後退懸念が強まる中、景気変動の影響を受けにくいヘルスケア関連が買われ、反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比８０．３４ドル高の３万３４８２．７２ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１２９．４７ポイント安の１万１９９６．８６で引けた。
ＮＹダウ、反発
2023年04月06日06時25分
【ニューヨーク時事】５日のニューヨーク株式相場は、景気後退懸念が強まる中、景気変動の影響を受けにくいヘルスケア関連が買われ、反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比８０．３４ドル高の３万３４８２．７２ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１２９．４７ポイント安の１万１９９６．８６で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル