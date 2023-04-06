【ニューヨーク時事】５日午前のニューヨーク外国為替市場では、景気先行きに対する警戒感を背景に円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１３１円台前半に上昇している。午前９時現在は１３１円００～１０銭と、前日午後５時比６５銭の円高・ドル安。