ＮＹ株、もみ合い
2023年04月05日23時03分
【ニューヨーク時事】５日のニューヨーク株式相場は、米雇用関連指標が市場予想を下回ったことで景気見通しへの警戒感が広がる中を、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比４３．３８ドル高の３万３４４５．７６ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５５．７６ポイント安の１万２０７０．５７。
ＮＹ株、もみ合い
2023年04月05日23時03分
【ニューヨーク時事】５日のニューヨーク株式相場は、米雇用関連指標が市場予想を下回ったことで景気見通しへの警戒感が広がる中を、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比４３．３８ドル高の３万３４４５．７６ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５５．７６ポイント安の１万２０７０．５７。
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ウォール・ストリート・ジャーナル