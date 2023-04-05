Ｊリーグ・ルヴァンカップ１次リーグＣ組第３節・名古屋―横浜Ｃ
2023年04月05日21時49分
▽豊田ス
名古屋グランパス ３ １―２ ２ 横浜ＦＣ
勝点９ ２―０ 勝点０
▽得点者【名】酒井２（１ＰＫ）永井【横】中村、伊藤
Ｊリーグ・ルヴァンカップ１次リーグＣ組第３節・名古屋―横浜Ｃ
2023年04月05日21時49分
▽豊田ス
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