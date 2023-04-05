ソフトバンクが開幕５連勝。一回に栗原の中前打で先制し、二回は近藤の中前打で１点を追加。四回にも近藤が２点二塁打を放った。和田が５回無失点で白星。救援陣が反撃をしのいだ。オリックスは３連敗。投打ともに精彩を欠いた。