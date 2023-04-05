ＤｅＮＡ、連敗止める プロ野球・ＤｅＮＡ―巨人
2023年04月05日21時25分
ＤｅＮＡが零封勝ちし、開幕からの連敗を４で止めた。三回１死二塁から宮崎の二塁打で先制し、六回にも宮崎がソロ。平良は６回無失点で３年ぶりの白星。継投も決まり、山崎が今季初セーブ。巨人は打線がつながらず、連勝は３で止まった。
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2023年04月05日21時25分
ＤｅＮＡが零封勝ちし、開幕からの連敗を４で止めた。三回１死二塁から宮崎の二塁打で先制し、六回にも宮崎がソロ。平良は６回無失点で３年ぶりの白星。継投も決まり、山崎が今季初セーブ。巨人は打線がつながらず、連勝は３で止まった。
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