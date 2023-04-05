【ロンドン時事】５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米景気の先行きに対する懸念が広がる中、１ドル＝１３１円台後半で小動きとなった。正午現在は１３１円６０～７０銭と、前日午後４時比２０銭の円高・ドル安。

対ユーロは１ユーロ＝１４４円００～１０銭と、５５銭の円高・ユーロ安。