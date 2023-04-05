米韓空軍が合同訓練 Ｂ５２が朝鮮半島展開
2023年04月05日20時08分
【ソウル時事】韓国国防省は５日、米軍のＢ５２戦略爆撃機が朝鮮半島に展開し、米韓空軍が合同訓練を行ったと発表した。Ｂ５２は核兵器の搭載が可能。核・ミサイル開発を進める北朝鮮に対し、抑止力を示す狙いがある。
米韓空軍が合同訓練 Ｂ５２が朝鮮半島展開
2023年04月05日20時08分
【ソウル時事】韓国国防省は５日、米軍のＢ５２戦略爆撃機が朝鮮半島に展開し、米韓空軍が合同訓練を行ったと発表した。Ｂ５２は核兵器の搭載が可能。核・ミサイル開発を進める北朝鮮に対し、抑止力を示す狙いがある。
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ウォール・ストリート・ジャーナル