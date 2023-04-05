同志国
2023年04月05日18時05分
同志国 民主主義や法の支配など基本的価値を共有し、日本が外交・安全保障で連携する国。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に置いた「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、同盟国である米国に次いで重視している。
昨年末に改定した国家安保戦略には「同盟国・同志国間のネットワークを重層的に構築する」と明記。具体的にオーストラリア、インド、韓国、欧州諸国、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）などを例示した。
同志国
2023年04月05日18時05分
同志国 民主主義や法の支配など基本的価値を共有し、日本が外交・安全保障で連携する国。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に置いた「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、同盟国である米国に次いで重視している。
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