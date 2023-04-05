６日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年04月05日18時16分
▽ＤｅＮＡ・東―巨人・横川（横浜）
▽中日・高橋宏―ヤクルト・石川（バンテリンドームナゴヤ）
▽広島・遠藤―阪神・西純（マツダスタジアム）
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