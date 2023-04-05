【ロンドン時事】５日朝のロンドン外国為替市場では、米景気の先行きに対する懸念を背景にドル売り・円買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３１円台前半に上昇した。午前９時現在は１３１円３５～４５銭と、前日午後４時比４５銭の円高・ドル安。