円、１３１円台前半 ロンドン外為
2023年04月05日17時29分
【ロンドン時事】５日朝のロンドン外国為替市場では、米景気の先行きに対する懸念を背景にドル売り・円買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３１円台前半に上昇した。午前９時現在は１３１円３５～４５銭と、前日午後４時比４５銭の円高・ドル安。
円、１３１円台前半 ロンドン外為
2023年04月05日17時29分
【ロンドン時事】５日朝のロンドン外国為替市場では、米景気の先行きに対する懸念を背景にドル売り・円買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３１円台前半に上昇した。午前９時現在は１３１円３５～４５銭と、前日午後４時比４５銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル