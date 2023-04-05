ロッテが逆転勝ち。１点を先制された直後の七回２死満塁から相手の暴投で走者２人が生還した。メルセデスが６回無失点と好投し、２番手中森がプロ初勝利。最後は益田が締めた。日本ハムは３連敗。ミスから失点し、打線も振るわなかった。