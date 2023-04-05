東京、新たに１２０４人感染 前週比２０２人増―新型コロナ
2023年04月05日16時55分
東京都は５日、新たに１２０４人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の水曜日と比べ２０２人増加した。新たな死者は１人。都基準による重症者は２人で、前日から１人減った。
東京、新たに１２０４人感染 前週比２０２人増―新型コロナ
2023年04月05日16時55分
東京都は５日、新たに１２０４人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の水曜日と比べ２０２人増加した。新たな死者は１人。都基準による重症者は２人で、前日から１人減った。
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