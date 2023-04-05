国内では５日、新たに９５２０人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の水曜日と比べ約１２００人増加した。新たな死者は２４人。重症者は５６人で前日から２人増えた。



【詳報】新型コロナウイルス 国内の状況

東京都は新たに１２０４人の感染を確認。前週水曜日と比べ２０２人増加した。新たな死者は１人。都基準による重症者は２人で、前日から１人減った。