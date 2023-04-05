【出場選手登録】▽ヤクルト・高橋奎二投手▽ＤｅＮＡ・平良拳太郎投手▽阪神・大竹耕太郎投手▽巨人・メンデス投手▽広島・遠藤淳志投手▽中日・柳裕也投手

【同抹消】▽ＤｅＮＡ・三浦銀二投手（再登録は１５日以降）