ＮＨＬ試合結果（４日）
2023年04月05日14時40分
パンサーズ ２―１ セーバーズ
メープルリー ４―２ ブルージャケ
フス ッツ
レッドウイン ５―０ カナディアン
グズ ズ
ハリケーンズ ３―２ セネタース
デビルズ ５―１ ペンギンズ
ブルース ４―２ フライヤーズ
プレデターズ ３―２ ゴールデンナ
イツ
ブラックホー ４―３ フレームズ
クス
クラーケン ５―２ カナックス
オイラーズ ３―１ キングズ
アバランチ ４―３ シャークス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（４日）
2023年04月05日14時40分
パンサーズ ２―１ セーバーズ
メープルリー ４―２ ブルージャケ
フス ッツ
レッドウイン ５―０ カナディアン
グズ ズ
ハリケーンズ ３―２ セネタース
デビルズ ５―１ ペンギンズ
ブルース ４―２ フライヤーズ
プレデターズ ３―２ ゴールデンナ
イツ
ブラックホー ４―３ フレームズ
クス
クラーケン ５―２ カナックス
オイラーズ ３―１ キングズ
アバランチ ４―３ シャークス
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