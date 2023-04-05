死者５３７人に増加 イラン反体制デモ弾圧―人権団体
2023年04月05日14時12分
【パリＡＦＰ時事】ノルウェーに本拠を置く人権団体「イラン・ヒューマン・ライツ（ＩＨＲ）」は４日、イランで昨年９月以降続いた反体制デモに対する治安当局の弾圧で、これまでに５３７人が死亡したと発表した。新たに死者が確認され、前回発表の４８８人から増加した。
死者５３７人に増加 イラン反体制デモ弾圧―人権団体
2023年04月05日14時12分
【パリＡＦＰ時事】ノルウェーに本拠を置く人権団体「イラン・ヒューマン・ライツ（ＩＨＲ）」は４日、イランで昨年９月以降続いた反体制デモに対する治安当局の弾圧で、これまでに５３７人が死亡したと発表した。新たに死者が確認され、前回発表の４８８人から増加した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル