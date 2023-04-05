【パリＡＦＰ時事】ノルウェーに本拠を置く人権団体「イラン・ヒューマン・ライツ（ＩＨＲ）」は４日、イランで昨年９月以降続いた反体制デモに対する治安当局の弾圧で、これまでに５３７人が死亡したと発表した。新たに死者が確認され、前回発表の４８８人から増加した。