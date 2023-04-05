【ニューヨーク時事】トランプ前米大統領は４日、ニューヨークの裁判所で罪状認否に臨んだ。ロイター通信によると、トランプ氏はビジネス記録改ざんに関する３４件の重罪で起訴され、罪状認否で無罪を主張した。

米メディアによれば、トランプ氏の訴因には、女性２人に対する「口止め料」支払いを巡る違法行為への関与が含まれる。