上本が国内ＦＡ権取得 プロ野球・広島
2023年04月04日22時35分
広島の上本崇司内野手（３２）は４日、出場選手登録日数が７年に達し、国内フリーエージェント（ＦＡ）権の取得条件を満たした。
上本が国内ＦＡ権取得 プロ野球・広島
2023年04月04日22時35分
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