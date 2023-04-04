【ニューヨーク時事】４日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇を背景にドル買い・円売りが先行し、円相場は１ドル＝１３２円台後半に下落した。午前８時５０分現在は１３２円８０～９０銭と、前日午後５時比３７銭の円安・ドル高。