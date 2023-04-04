ロッテが開幕からの連敗を３で止め、今季初勝利。１点を勝ち越された直後の四回、藤原の中前打で同点とし、続く荻野の二塁打で逆転。六回にも１点を加え、小刻みな継投で逃げ切った。日本ハムは先発のポンセが要所で粘れなかった。