ソフトバンクが快勝し、開幕４連勝。六回に近藤と栗原が２ランを放ち、八回には栗原の中前打などで２点を加えた。石川は要所を締め、７回４安打無失点で白星。オリックスは田嶋が六回につかまり、打線も前半の好機を生かせなかった。