ヤクルトが球団記録に並ぶ開幕４連勝。サイスニードは６回無失点で今季初勝利。石山、清水、田口の救援陣も好投し、六回に村上の二塁打で挙げた１点を守り切った。中日は７回３安打１失点（自責点０）の大野雄を援護できず、３連敗。