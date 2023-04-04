インド北東部で雪崩、６人死亡 多数生き埋めか
2023年04月04日20時22分
【ニューデリー時事】インドメディアによると、北東部シッキム州の山岳地帯で４日、大規模な雪崩が発生し、観光客少なくとも６人が死亡、１０人以上が負傷した。多数の観光客が雪の下に埋まっている恐れがあり、現地で救助活動が続いている。
インド北東部で雪崩、６人死亡 多数生き埋めか
2023年04月04日20時22分
【ニューデリー時事】インドメディアによると、北東部シッキム州の山岳地帯で４日、大規模な雪崩が発生し、観光客少なくとも６人が死亡、１０人以上が負傷した。多数の観光客が雪の下に埋まっている恐れがあり、現地で救助活動が続いている。
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ウォール・ストリート・ジャーナル