【ニューデリー時事】インドメディアによると、北東部シッキム州の山岳地帯で４日、大規模な雪崩が発生し、観光客少なくとも６人が死亡、１０人以上が負傷した。多数の観光客が雪の下に埋まっている恐れがあり、現地で救助活動が続いている。