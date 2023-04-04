中日の大野雄大が１５００投球回 プロ野球
2023年04月04日19時36分
中日の大野雄大投手は４日、ヤクルト１回戦（バンテ）で先発し、二回に１死を取ったところで通算１５００投球回を達成した。プロ野球１８３人目。初登板は２０１１年１０月１４日の巨人２２回戦（東京ド）。
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