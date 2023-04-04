南條宏氏死去（元三菱重工業常務）
2023年04月04日19時34分
南條 宏氏（なんじょう・ひろし＝元三菱重工業常務）３月３０日午前７時ごろ、がんのため病院で死去、８２歳。熊本市出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻公子（きみこ）さん。連絡先は同社総務部秘書グループ。
南條宏氏死去（元三菱重工業常務）
2023年04月04日19時34分
南條 宏氏（なんじょう・ひろし＝元三菱重工業常務）３月３０日午前７時ごろ、がんのため病院で死去、８２歳。熊本市出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻公子（きみこ）さん。連絡先は同社総務部秘書グループ。
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