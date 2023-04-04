西武は五回に新人児玉の左越え二塁打と愛斗の中前打で２点を先取。九回に２点を加えた。要所を締めた今井は７回３安打無失点、８奪三振で今季初勝利。ティノコ、増田とつなぎ零封した。楽天打線は精彩を欠き、則本を援護できなかった。