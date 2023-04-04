南海トラフ新想定、本格着手 来春にも対策決定―内閣府
2023年04月04日18時59分
内閣府は４日、南海トラフ地震の被害想定見直しに向け、中央防災会議（首相の諮問機関）のワーキンググループ（ＷＧ）の初会合を開いた。前回想定は２０１２～１３年にまとめたが、それ以降の対策の進展や経済社会情勢の変化を踏まえた影響を推計。２４年春までに新想定と被害軽減の基本計画を公表する方針だ。
南海トラフ新想定、本格着手 来春にも対策決定―内閣府
2023年04月04日18時59分
内閣府は４日、南海トラフ地震の被害想定見直しに向け、中央防災会議（首相の諮問機関）のワーキンググループ（ＷＧ）の初会合を開いた。前回想定は２０１２～１３年にまとめたが、それ以降の対策の進展や経済社会情勢の変化を踏まえた影響を推計。２４年春までに新想定と被害軽減の基本計画を公表する方針だ。
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