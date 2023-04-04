５日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年04月04日18時07分
▽楽天・早川―西武・隅田（楽天モバイルパーク宮城）
▽ロッテ・メルセデス―日本ハム・伊藤（ゾゾマリン）
▽オリックス・黒木―ソフトバンク・和田（京セラドーム大阪）
５日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
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