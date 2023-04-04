東京、新たに１３５７人感染 新型コロナ
2023年04月04日16時58分
東京都は４日、新たに１３５７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は前週の火曜日と比べ３５６人増えた。新たな死者は１人。都基準による重症者は３人で、前日と変わらなかった。
東京、新たに１３５７人感染 新型コロナ
2023年04月04日16時58分
東京都は４日、新たに１３５７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は前週の火曜日と比べ３５６人増えた。新たな死者は１人。都基準による重症者は３人で、前日と変わらなかった。
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