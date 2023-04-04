小笠原で震度３
2023年04月04日16時30分
４日午後４時７分ごろ、父島近海を震源とする地震があり、東京都小笠原村で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約２０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．３と推定される。
小笠原で震度３
2023年04月04日16時30分
４日午後４時７分ごろ、父島近海を震源とする地震があり、東京都小笠原村で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約２０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．３と推定される。
こんな記事も
社会用語
社会
常陸宮さま、尿路感染症と診断 発熱で入院―宮内庁(04/04 16:46)
日米韓「関係強化で地域安定」 共同訓練受け海幕長(04/04 16:44)
紅しょうがで吉野家の業務妨害 容疑で２人逮捕―大阪府警(04/04 16:30)
小笠原で震度３(04/04 16:30)
年収上限６００万円に拡大 大学の授業料減免―中間層、子３人以上など・文科省(04/04 15:30)
国際卓越研究大に１０件申請 数校選定、２４年度から支援―文科省(04/04 15:16)
小型旅客船、水密隔壁義務化へ 知床観光船事故受け―国交省(04/04 15:08)
列車乗務員室侵入、警笛鳴らす 容疑で少年書類送検―愛知県警(04/04 14:57)
著作権「公正な対価が重要」 岸田首相、国際団体会長と面会(04/04 14:18)
体操の平和イベント歓迎 広島知事(04/04 11:49)
朝ドラ「らんまん」初回１６．１％(04/04 10:59)
陸上養殖のウナギを初出荷 埼玉県東松山市〔地域〕(04/04 10:41)
渓谷を泳ぐ３０００匹のコイ 熊本県小国町〔地域〕(04/04 10:41)
県立文学館長に室井滋さん 富山県〔地域〕(04/04 10:40)
花換まつりに桂由美さん登場 福井県敦賀市〔地域〕(04/04 10:39)
水素供給、４０年に６倍 脱炭素実現へ戦略改定―政府(04/04 10:02)
自転車ヘルメットの着用率４％ 改正法施行前、１３都府県調査―警察庁(04/04 07:29)
平田冨峰氏死去 元警視庁捜査１課長、８０歳(04/04 07:08)
軸は「音楽至上主義」 社会に発言続けた坂本龍一さん(04/04 07:05)
全日空でシステム障害 国内線５５便欠航、搭乗手続きできず(04/04 00:24)
脚本家で映画監督の黒土三男さん死去(04/03 20:53)
国内感染、新たに３１１０人 前週比３４０人増―新型コロナ(04/03 19:54)
行政処分公表、５年間に統一 鉄道や航空にも拡大―国交省(04/03 19:24)
中国からの入国、陰性証明不要に ５日から、水際措置緩和(04/03 19:20)
３月気温、大半が過去最高 雨量少なめ―気象庁(04/03 19:16)
交番襲撃、被告の逆転無罪確定 大阪高検が上告断念(04/03 17:58)
空き家のマンホールに人骨か 頭蓋骨など、死体遺棄容疑も視野―大阪府警(04/03 17:01)
こども家庭庁が発足式 新組織、デジタル庁以来(04/03 16:14)
「ただただショック」 北野武さんら、坂本龍一さん悼む(04/03 15:24)
ゆかりの人ら、悼む声相次ぐ 被災者やファンら―坂本龍一さん死去(04/03 14:32)