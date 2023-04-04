プロ野球速報 （４日）
2023年04月04日17時14分
＜セ＞
巨 人 － ＤｅＮ（１８時３０分、横浜）
ヤクル － 中 日（１８時１５分、バンテリンドームナゴヤ）
阪 神 － 広 島（１８時、マツダスタジアム）
＜パ＞
西 武 ０－０ 楽 天（４回裏、楽天モバイルパーク宮城）
日ハム － ロッテ（１８時３０分、ゾゾマリン）
ソフト － オリッ（１８時、京セラドーム大阪）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （４日）
2023年04月04日17時14分
＜セ＞
巨 人 － ＤｅＮ（１８時３０分、横浜）
ヤクル － 中 日（１８時１５分、バンテリンドームナゴヤ）
阪 神 － 広 島（１８時、マツダスタジアム）
＜パ＞
西 武 ０－０ 楽 天（４回裏、楽天モバイルパーク宮城）
日ハム － ロッテ（１８時３０分、ゾゾマリン）
ソフト － オリッ（１８時、京セラドーム大阪）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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