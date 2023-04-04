Ｕ１９代表、６月に国際大会 サッカー
2023年04月04日15時26分
日本サッカー協会は４日、Ｕ１９（１９歳以下）日本代表が６月５～１８日にフランスで行われる「モーリスレベロ・トーナメント」に出場すると発表した。１次リーグでボリビア、パナマ、コートジボワールと対戦する。若手の登竜門として歴史のあるトゥーロン国際から名称を変更した大会で、今回が４９回目。
Ｕ１９代表、６月に国際大会 サッカー
2023年04月04日15時26分
日本サッカー協会は４日、Ｕ１９（１９歳以下）日本代表が６月５～１８日にフランスで行われる「モーリスレベロ・トーナメント」に出場すると発表した。１次リーグでボリビア、パナマ、コートジボワールと対戦する。若手の登竜門として歴史のあるトゥーロン国際から名称を変更した大会で、今回が４９回目。
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