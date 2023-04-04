総務省は４日、都市から過疎地域などに移り住んでまちづくりに取り組む「地域おこし協力隊」について、２０２２年度の隊員数が前年度比４３２人増の６４４７人だったと発表した。隊員を受け入れた自治体数も３１増えて１１１６団体となった。隊員数、受け入れ自治体数とも過去最多を更新した。