９９円高の２万８２８７円４２銭 ４日の平均株価
2023年04月04日15時09分
４日の東京株式市場の日経平均株価は、２万８２８７円４２銭と前日終値比９９円２７銭高で終わった。出来高は概算で１１億６１００万株。
９９円高の２万８２８７円４２銭 ４日の平均株価
2023年04月04日15時09分
４日の東京株式市場の日経平均株価は、２万８２８７円４２銭と前日終値比９９円２７銭高で終わった。出来高は概算で１１億６１００万株。
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