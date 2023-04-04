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反撃能力、「存立危機」でも発動可能　岸田首相、国家安保戦略巡り質疑

2023年04月04日14時49分

衆院本会議で国家安全保障戦略など関連３文書について報告する岸田文雄首相＝４日午後、国会内

衆院本会議で国家安全保障戦略など関連３文書について報告する岸田文雄首相＝４日午後、国会内

　首相は４日の衆院本会議で、国家安全保障戦略など関連３文書に盛り込まれた反撃能力（敵基地攻撃能力）の行使に関し、「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合など、武力行使の要件を満たす場合に行使し得る」と述べ、存立危機事態でも発動可能との認識を示した。立憲民主党の氏への答弁。

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