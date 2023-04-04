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フィンランドが正式加盟　ＮＡＴＯ北方拡大、３１カ国に―対ロ緊張高まる恐れ

2023年04月04日22時49分

【図解】ＮＡＴＯの拡大

【図解】ＮＡＴＯの拡大

  • ３日、ブリュッセルで記者会見する北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のストルテンベルグ事務総長（ＡＦＰ時事）
  • ヘルシンキで射撃訓練をするフィンランドの予備役兵＝３月７日（ＡＦＰ時事）

　【ブリュッセル時事】北欧が４日、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）に正式加盟した。新規加盟は２０２０年の北マケドニア以来で３１カ国目。ＮＡＴＯ拡大阻止を狙いウクライナ侵攻に踏み切ったロシアは、その思惑とは裏腹に、安全保障上の大きな「緩衝地帯」を失うことになる。
　ＮＡＴＯのストルテンベルグ事務総長は、加盟を受けて「を正式メンバーとして迎えることができ、大変光栄だ」と歓迎。「（ロシアの）プーチン大統領はＮＡＴＯの扉を閉めようとしたが、失敗した」と強調した。のニーニスト大統領は「フィンランドにとって素晴らしい日だ」と述べた。

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