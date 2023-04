イタリア、ポヴィーリオ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 自動車の電動化関連製品のグローバルリーダーであるZAPI GROUPは、2回目となるバーチャルカンファレンス「Future of Electrification(電動化の未来)」を、2023年5月9日~10日に開催すると発表しました。

この2日間のイベントでは、電動化のケーススタディ、新しい研究、新しい技術、経営の変革、持続可能性関連ビジネスのROI(投資収益率)など、持続可能な未来に向けたグローバルな競争において企業を支援することを目的とした教育セッションが開催されます。このカンファレンスは、ディスカッション、ビジネスのケーススタディ、技術のプレゼンテーションを通じて、企業間の人脈、コラボレーションを推進し、世界的な電動化への取り組みを促進することを目的としています。

今回のカンファレンス開催について、ZAPI GROUPのグローバルセールス&マーケティング担当エグゼクティブディレクター、クラウス・アバスジョ(Claes Avasjo)氏は、次のように述べています。「世界中から電動化の専門家が集まり、その知識と経験を共有できることを嬉しく思います。このカンファレンスは、多くの企業の持続可能性目標の達成において、電動化が極めて重要な役割を担っていることを強調するものであり、誰にとっても最重要課題となっているテーマです。」

カンファレンスでは、ロンドンビジネススクール(LBS)ファイナンス学科のアレックス・エドマンズ教授が基調講演を行い、電動化のビジネスケースについて、その見識と視点を披露します。エドマンズ教授は、世界経済フォーラム主催のダボス会議での講演、英国議会での証言、TED講演「What to Trust in a Post-Truth World(真実なき世界では何を信じるべきか?)」のプレゼンテーション、TEDx講演「The Pie-Growing Mindset(パイを成長させる心構え)」および「The Social Responsibility of Business(ビジネスの社会的責任)」など、数多くの場で講演を行ってきました。これらの講演は、合わせて250万回の再生回数を記録しています。

今年の「Future of Electrification(電動化の未来)」カンファレンスでは、北米最大級の産業・建設機械レンタルソリューションプロバイダーであるSunbelt Rentals社のオースティン・カスキー(Austin Caskey)氏と、輸送業界のためのクリーンで効率的な代替燃料ソリューション開発に取り組む民間企業、政府機関、学術機関の非営利コンソーシアムCALSTARTのスティーブ・ソコルスキー(Steve Sokolsky)氏が、特別招待講演者として講演を行います。カスキー氏は、車載充電式電気駆動製品の従来の課題と、標準化および共通部品による対処法について講演します。ソコルスキー氏は、さまざまな産業にプラスの影響を与え、米国で新しいゼロエミッションのオフロード機器の市場投入を支援する米国の州および国が提供するインセンティブ制度について解説する予定です。

カンファレンス参加への登録を済ませている方は、会議のアジェンダにアクセスできます。参加は無料ですが、登録が必要です。登録、またはイベントスケジュールの確認は、 futureofelectrification.org をご覧ください。

ZAPI GROUPについて

ZAPIグループは、システムインテグレーションの専門知識と、モーションコントローラ、電気モーター、高周波充電器、完全電気自動車やハイブリッド車に適用される自律走行ナビゲーションソフトウェアなどの高度に統合された製品ポートフォリオにより、オール電化の未来への移行を技術的に支援しています。ZAPIグループは、現在、世界中で1,500人以上の従業員を抱え、年間総売上は6億ドルを超え、豊富なシステム経験、先進的なイノベーション、顧客の成功へのこだわりを持つグローバルな電動化分野のリーダーです。 詳しくは、 www.zapigroup.com をご覧ください。

