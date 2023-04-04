円相場、１３２円７４～７５銭 ４日正午現在
2023年04月04日12時08分
４日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３２円７４～７５銭と、前日（１３３円５３～５４銭）に比べ７９銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３２円７４～７５銭 ４日正午現在
2023年04月04日12時08分
４日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３２円７４～７５銭と、前日（１３３円５３～５４銭）に比べ７９銭の円高・ドル安となった。
こんな記事も
経済用語
経済
「有力ＯＢ」は元次官２人 人事介入問題でヒアリング―国交省(04/04 13:22)
円相場、１３２円７４～７５銭 ４日正午現在(04/04 12:08)
５５円高の２万８２４３円９７銭 ４日午前の平均株価(04/04 11:41)
西村経産相、中国念頭を否定 半導体の輸出管理強化(04/04 11:24)
〔新規公開〕ｉｓｐａｃｅ、１２日東証グロース市場上場 月面輸送・探査サービス(04/04 11:07)
松本総務相「重大事故の可能性高い」 ＮＴＴ東西の通信障害(04/04 11:01)
松野官房長官、産油国減産に懸念(04/04 10:46)
水素供給、４０年に６倍 脱炭素実現へ戦略改定―政府(04/04 10:02)
円相場、１３２円３０～３０銭 ４日午前９時現在(04/04 09:08)
金融安定リスク、日銀も警戒を ＦＲＢ政策、米銀破綻の一因に―元ＩＭＦ幹部(04/04 07:05)
金融不安、市場を注視 三井住友銀の福留頭取(04/04 07:05)
対面復活で入社式 マスク任意も、「平時回帰」へ(04/04 07:04)
日系２社、プラス転換 トヨタはマイナス―１～３月期の米新車販売(04/04 06:36)
来月シンガポールで交渉会合 早期合意へ準備―ＩＰＥＦ(04/04 06:06)
全日空でシステム障害 国内線５５便欠航、搭乗手続きできず(04/04 00:24)
電力６社、値上げ幅圧縮 燃料費下落で再算定(04/03 23:54)
国交省ＯＢの山口副社長辞任 「省の意向」と自らポスト要求―空港施設(04/03 22:01)
半導体売上高、３０年に１５兆円 国内供給強化へ戦略改定―経産省(04/03 21:22)
ＮＴＴ東西「重大事故」 ３日の障害、緊急通報に支障(04/03 20:57)
政府調達「人権」要件に 強制労働の排除要請(04/03 20:19)
デジタル給与事業、ペイペイ申請 ＫＤＤＩ、楽天も(04/03 20:16)
百貨店売上高、４社プラス 春物衣料好調―３月(04/03 19:37)
関電など９社を指名停止 カルテルや不正閲覧で―経産省(04/03 19:14)
関電グループ会社、河川カメラで設定不備 不正アクセスで運用停止(04/03 19:07)
サステナブル投融資１００兆円 目標４倍に引き上げ―みずほＦＧ(04/03 19:01)
設備投資増「心強い」 日銀短観で―加藤全銀協会長(04/03 18:49)
国内新車販売４年ぶり増 ４３８万台、コロナ前には届かず―２２年度(04/03 18:43)
マルサンアイ、豆乳値上げ ８月出荷分から(04/03 18:30)
日銀、国債購入１３５兆円 金利抑制で過去最大―２２年度(04/03 18:30)
製造業景況感、５期連続悪化 原材料高騰、２年３カ月ぶり低水準―金融不安で不透明感・日銀短観(04/03 18:05)
ビジネスワイヤ
PR TIMES