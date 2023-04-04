渓谷を泳ぐ３０００匹のコイ 熊本県小国町〔地域〕
2023年04月04日10時41分
毎年恒例の「杖立温泉鯉のぼり祭り」（熊本県小国町）が始まった。渓谷沿いに約８００メートルにわたって３０００匹以上が空を泳ぐ。昨年は期間中に約６万人の観光客が訪れたという。期間は５月６日まで。
渓谷を泳ぐ３０００匹のコイ 熊本県小国町〔地域〕
2023年04月04日10時41分
毎年恒例の「杖立温泉鯉のぼり祭り」（熊本県小国町）が始まった。渓谷沿いに約８００メートルにわたって３０００匹以上が空を泳ぐ。昨年は期間中に約６万人の観光客が訪れたという。期間は５月６日まで。
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