円相場、１３２円３０～３０銭 ４日午前９時現在
2023年04月04日09時08分
４日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３２円３０～３０銭と、前日（１３３円５３～５４銭）に比べ１円２３銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３２円３０～３０銭 ４日午前９時現在
2023年04月04日09時08分
４日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３２円３０～３０銭と、前日（１３３円５３～５４銭）に比べ１円２３銭の円高・ドル安となった。
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