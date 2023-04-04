米原油先物、８０ドル台に急伸 追加減産表明で１カ月ぶり
2023年04月04日07時42分
【ニューヨーク時事】３日のニューヨーク原油先物相場は、有力産油国による追加減産の表明を受け、約１カ月ぶりに１バレル＝８０ドル台に急伸した。代表的な指標である米国産標準油種ＷＴＩの先物価格は終値で前週末比６．３％高の８０．４２ドルだった。
米原油先物、８０ドル台に急伸 追加減産表明で１カ月ぶり
2023年04月04日07時42分
【ニューヨーク時事】３日のニューヨーク原油先物相場は、有力産油国による追加減産の表明を受け、約１カ月ぶりに１バレル＝８０ドル台に急伸した。代表的な指標である米国産標準油種ＷＴＩの先物価格は終値で前週末比６．３％高の８０．４２ドルだった。
こんな記事も
国際用語
国際
ロシアが安保理議長国に 批判に「権限乱用せず」―国連(04/04 09:00)
米原油先物、８０ドル台に急伸 追加減産表明で１カ月ぶり(04/04 07:42)
ＮＹ円、１３２円台半ば(04/04 07:15)
ＮＹ株続伸、３２７ドル高 原油高でエネルギー銘柄上昇(04/04 07:14)
保守勝利、右派が第２党に 福祉重視路線を修正へ―マリン首相与党敗北・フィンランド総選挙(04/04 07:06)
トランプ氏、フロリダ出発 ＮＹ裁判所で罪状認否―米(04/04 07:06)
来月シンガポールで交渉会合 早期合意へ準備―ＩＰＥＦ(04/04 06:06)
月探査飛行士に初の女性 有色人種や米国人以外も―ＮＡＳＡ(04/04 06:00)
中国、情報収集に成功か 米本土横断の偵察気球―報道(04/04 05:58)
悪天候の死者３２人に 米(04/04 05:44)
ＩＡＥＡトップ、５日にロシア訪問 ウクライナ原発巡り協議へ(04/04 00:45)
米下院議長、台湾総統と５日会談 中米からの帰国途中(04/04 00:04)
台湾前総統、重慶市トップと会談 学生交流の拡大訴え(04/03 23:45)
国防相罷免「先延ばし」 事実上の撤回か―イスラエル(04/03 22:58)
ＮＹ株、続伸(04/03 22:56)
ＮＹ円、１３３円近辺(04/03 22:38)
「強制死刑」廃止へ 下院で法案可決―マレーシア(04/03 22:23)
カフェ爆発、女を拘束 「ウクライナと反体制派の仕業」―ロシア発表(04/03 21:58)
フィンランド、４日加盟 ＮＡＴＯ拡大、３１カ国に(04/03 21:41)
台湾付近と南シナ海に４カ所 ２月合意の米軍利用拠点―フィリピン(04/03 21:33)
ウクライナにまた旧ソ連戦闘機 ポーランドが引き渡し(04/03 21:18)
円、１３３円台前半 ロンドン外為(04/03 20:36)
パプア北西部でＭ７．０ ３人死亡、家屋倒壊(04/03 20:21)
ラフル・ガンジー氏が上訴 名誉毀損で有罪、議員資格剥奪―インド(04/03 20:19)
ワグネル創設者「市庁舎にロシア国旗掲揚」 ウクライナ東部要衝、戦闘は継続(04/03 19:20)
「交流に情熱」坂本龍一さん追悼 中国外務省(04/03 19:01)
中道右派がリード ブルガリア総選挙(04/03 18:08)
円、１３３円台半ば ロンドン外為(04/03 17:42)
仏大統領、５日訪中 習主席とウクライナ情勢協議へ(04/03 17:32)
Ｇ・ユヌピングさん死去 豪先住民指導者、７４歳(04/03 16:39)
ウォール・ストリート・ジャーナル